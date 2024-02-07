Kocaeli\'de Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Kayınpederini Öldüren Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı

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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Beyza Sorguç (23) ile kayınpederi Şahin Kılıç'ı (56) öldüren Ömer Sorguç (31), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Beyza Sorguç, evlendikten 38 gün sonra Ömer Sorguç'un yanından kaçarak Şanlıurfa'dan Kocaeli'deki babasının yanına geldi. Ömer Sorguç, boşanma davası açan eşi Beyza Sorguç'un peşinden gitti. Kayınpederinin Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki evinin önünde bekleyen Ömer Sorguç, 18 Ekim 2022'de dışarı çıkıp, araçlarına binmek isteyen Beyza Sorguç ile babası Şahin Kılıç'ı tabancayla vurdu. Baba-kız hayatını kaybetti, yakalanan Ömer Sorguç tutuklandı. Savcı, iddianamesinde Ömer Sorguç ile Beyza Sorguç'un Şanlıurfa'da açılan boşanma davasının devam ettiğini, Ömer Sorguç'un dava sürecinde iddia ettiği altınlarının alınmasına yönelik talepleri ve aileye kızgınlığı nedeniyle Beyza Sorguç ve ailesine silahla zarar vermeyi kafasına koyduğu ve buna ilişkin mesajları boşanma aşamasındaki eşi ile ailesine gönderdiğini belirtti.

YARALI HALDEYKEN DE BAŞINA ATEŞ ETTİ

İddianamede, Ömer Sorguç'un olaydan 6 gün önce İzmit'e gelerek Beyza Sorguç'un ailesi ile kaldığı evi gören bir otele yerleştiği ve sürekli gözetlediği belirtildi. Ömer Sorguç'un 2 ruhsatsız silahla bu eylemi gerçekleştirmek için hareket ettiğini belirten savcı, iddianamesinde, olay gününde Beyza Sorguç ve babası Şahin Kılıç'ın araçla hareket etmek üzereyken Ömer Sorguç'un takip ettiğini fark etmediklerini, Ömer Sorguç'un Şahin Kılıç'a 3-4 el ateş ettiği, Beyza'nın araçtan çıkarak kaçmaya çalıştığı ifadelerine yer verdi. Savcı, Ömer Sorguç'un Beyza'nın arkasından 3-4 el ateş ettiği, merdiven boşluğunda yaralı haldeyken 1 defa da başına ateş ettiğini belirtti.

'SUÇUM SEBEBİYLE UYKUM UYUYAMIYORUM'

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, Ömer Sorguç hakkında kararını açıkladı. Duruşmaya Ömer Sorguç ile taraf avukatları katıldı. Savcı Ömer Sorguç'un eşi Beyza Sorguç'u ve kayınpederi Şahin Kılıç'ı tasarlayarak öldürdüğünü belirterek, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Son sözü sorulan tutuklu sanık Sorguç, mütalaaya katılmadığını belirterek, Yaptığım suç için çok pişmanım. Suçum sebebiyle uyku uyuyamıyorum, psikiyatri tedavi alıyorum dedi. Mağdur ailenin avukatı ise Olay, tasarlanarak hunharca işlenen bir cinayettir. Sanığın en yüksek suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Sorguç hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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Haber Nazım Özgün ERBULANKOCAELİ,(DHA)