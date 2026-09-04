Kocaeli'de bulaşık makinesinde saklanan 31 yıl cezalı firari yakalandı
Kocaeli İzmit'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S., saklandığı bulaşık makinesinin içinde yakalandı. Emniyet ekiplerinin adrese düzenlediği baskında yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı bulaşık makinesinin içinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S'nin İzmit ilçesinde kaldığı adresi belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bulaşık makinesinde saklanan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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