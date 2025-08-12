Kocaeli'de Cankurtaranlar 183 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 183 kişiye müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, boğulmaların önüne geçmek için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda mavi bayraklı plajların da aralarında bulunduğu 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti veriliyor.

Ekiplerce 4-10 Ağustos tarihlerinde Cebeci'de 64, Kumcağız'da 55, Kerpe'de 10, Kovanağzı'nda 11, Seyrek'te 8, Sarısu'da 2, Bağırganlı'da 12, Bayramoğlu'nda 5, Darıca'da 13, Miço'da 3 olmak üzere 183 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Bu sürede 16 kişiye de ilk yardım hizmeti sunuldu.

Yaz sezonunun başladığı 15 Haziran'dan bu yana cankurtaranlar, sahil bölgelerinde 1382 kişinin hayatını kurtardı.