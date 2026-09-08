Kocaeli'de cankurtaranlar sezon boyunca 527 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
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Kocaeli'de cankurtaranlar sezon boyunca 527 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Kocaeli\'de cankurtaranlar sezon boyunca 527 kişiyi boğulmaktan kurtardı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKEM ekipleri, yaz sezonu boyunca sahillerde 527 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Son olarak 31 Ağustos-6 Eylül'de Cebeci'de 24, Kumcağız'da 3 kişiye müdahale edildi.

Kocaeli sahillerinde yaz sezonu boyunca görev yapan cankurtaran ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren 527 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri yaz boyunca sahillerin bakım ve düzenini sağlarken, vatandaşların deniz keyfini güvenli şekilde yaşayabilmesi için de çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda faaliyet gösteren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, sorumluluk alanlarında olası tehlikelere karşı sürekli teyakkuz halinde görev yaptı.

Ekipler, 31 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde Cebeci'de 24, Kumcağız'da ise 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Cankurtaranlar, sezon boyunca toplam 527 boğulma vakasına müdahale ederek can kayıplarının önüne geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de cankurtaranlar sezon boyunca 527 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de cankurtaranlar sezon boyunca 527 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
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