Kocaeli'de Çevre Denetimleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Çevre Denetimleri Artıyor

20.07.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de çevre denetimleri ile işletmelerin uyumu artırılıyor, sürdürülebilir üretim destekleniyor.

Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden Kocaeli'de çevrenin korunması amacıyla yürütülen denetimler, işletmelerin çevre mevzuatına uyumunu artırırken, sürdürülebilir üretim anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü verilerine göre, sanayi yoğunluğu nedeniyle çevresel risklerin yakından takip edildiği kentte denetimler yılın ilk yarısında aralıksız sürdürüldü.

2026 Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen 1057 çevre denetiminde çevre mevzuatına aykırılık tespit edilen 86 işletme hakkında idari yaptırım kararı alındı.

Denetimler sonucunda işletmelere toplam 73 milyon 902 bin 291 lira idari para cezası uygulanırken, çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği belirlenen 8 tesisin faaliyetleri durduruldu.

Kentte aynı dönemde çevre yönetimi kapsamında 630 çevre izni verilirken, 323 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) işlemi tamamlandı. Ayrıca 624 Sıfır Atık Belgesi ve 60 Atık Taşıma Lisansı düzenlenirken, 430 atık ithalatı başvurusu da ilgili mevzuat kapsamında sonuçlandırıldı.

İl genelinde çevre bilincinin artırılmasına yönelik düzenlenen 50 eğitim programında ise 4 bin 38 kişiye çevre, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitim verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında sanayi bölgelerinden geçerek İzmit Körfezi'ne ulaşan dere ve nehirlerde de denetim gerçekleştiriyor. Böylece olası kirliliğin su yoluyla körfeze taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Çevre konusunda taviz vermiyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mesut Önem, AA muhabirine, Kocaeli'nin Türkiye'nin üretim gücünü temsil eden en önemli şehirlerden birisi olduğunu, bundan dolayı çevrenin korunmasını sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Önem, yılın ilk altı ayında denetimden çevre izinlerine, ÇED süreçlerinden sıfır atık çalışmalarına kadar tüm faaliyetleri, çevreyi koruyan ve yeşil dönüşümü destekleyen bütüncül anlayışla yürüttüklerini vurgulayarak, "Denetimlerimizi sektör ayrımı yapmadan risk esaslı sürdürüyoruz. İlk altı ayda 1057 çevre denetimi gerçekleştirdik. Denetimlerimiz ani kontroller, ihbarlar ve Bakanlığımızın yıllık programları kapsamında, risk durumuna ve başvuru yoğunluğuna göre şekilleniyor. Amacımız yalnızca ihlalleri tespit etmek değil, çevresel riskleri önleyerek sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmek." diye konuştu.

İzmit Körfezi'nin korunmasını en önemli önceliklerden birisi olarak gördüklerini vurgulayan Önem, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin işbirliğinde yürütülen 'İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi' gibi büyük yatırımlarla ekosistemi rehabilite ediyoruz. Atık suların arıtılması, deşarj kriterlerine uyulması ve çevrim içi izleme sistemleri sürekli denetlenmektedir. Arıtılmaksızın körfeze deşarja kesinlikle izin vermiyor, körfezi gelecek nesillere bırakılacak ortak miras olarak koruyoruz. Bu anlayışla İzmit Körfezi'nin korunmasını yalnızca bir denetim faaliyeti olarak değil, büyük ölçekli çevre yatırımları, etkin denetim mekanizmaları ve kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen bütüncül çevre yönetimi yaklaşımı olarak değerlendiriyoruz."

Önem, organize sanayi bölgelerinin ve büyük sanayi kuruluşlarının önemli bölümünün çevre mevzuatına uyum konusunda hassasiyet gösterdiğini anlattı.

"Çevre konusunda taviz vermiyoruz." diyen Önem, çevre mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde İl Müdürlüğünün ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak olaya ivedilikle müdahale ettiğini ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uyguladığını bildirdi.

"Güçlü sanayi ve temiz çevre birbirinin alternatifi değil, sürdürülebilir geleceğin iki temel unsuru"

Önem, "Amacımız rehberlik etmek olsa da çevre ve insan sağlığını tehdit eden durumlarda taviz vermiyoruz. İlk altı ayda mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere 86 idari yaptırım kararı uyguladık ve 8 tesisin faaliyetini durdurduk." dedi.

Çevre ile kalkınmayı birbirini tamamlayan iki unsur olarak gördüklerini, bu dengeyi ÇED süreçlerinden denetimlere kadar bütüncül bir yaklaşımla kurduklarını dile getiren Önem, şunları kaydetti:

"İlk altı ayda düzenlediğimiz 50 eğitim programıyla 4 bin 38 kişiye ulaşmamızın nedeni, çevre bilincini toplumsal bir mutabakata dönüştürmektir. Temiz üretim, kaynak verimliliği ve yeşil dönüşüm anlayışıyla hem sanayimizin rekabet gücünü artırıyor hem de doğal kaynaklarımızı koruyoruz."

Önem, yılın ilk altı ayında yürütülen çalışmaların çevrenin korunmasının yalnızca denetimlerle değil, rehberlik, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla mümkün olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Güçlü sanayi ile temiz çevrenin birbirinin alternatifi değil, sürdürülebilir geleceğin iki temel unsuru olduğunun altını çizen Önem, çevreyi koruyan ve üretimi destekleyen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Çevre Denetimleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü Cezaevinden çıktı, 10 gün sonra arkadaşını öldürdü
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp Denizde korkunç kaza: Tur teknesi köprü ayağına çarptı, bir denizci kayıp
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı

11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:13
Adli tatil başladı: CHP’nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 11:53:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Çevre Denetimleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.