Kocaeli'de cinayet ve intihar: Ortaklık son buldu

24.05.2026 15:41
Uğur Öz, iş ortağı Geylani Yenigün'ü öldürüp intihar etti; daha önce kız arkadaşını yaralamış.

KOCAELİ'de iş ortağı Geylani Yenigün'ü (44) öldürüp intihar eden Uğur Öz'ün (41) 3 yıl önce de kız arkadaşını silahla yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. İş insanı Geylani Yenigün, inşaat şirketindeki ortağı Uğur Öz tarafından evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Daireden çıkan Öz, apartman içerisinde aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yenigün ile Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından iki kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPMIŞ

Geylani Yenigün ile Uğur Öz'ün aralarında alacak-verecek meselesinden kaynaklanan anlaşmazlık bulunduğu bildirildi. Yenigün'ün olay sabahı ailesiyle kahvaltıya gitmek için hazırlandığı sırada Uğur Öz tarafından telefonla arandığı, Öz'ün görüşmek istemesi üzerine Yenigün'ün, ortağını eve çağırdığı bildirildi. Geylani Yenigün'ün ayrıca 5 ay önce evlenen Uğur Öz'ün nikah şahidi olduğu kaydedildi.

KIZ ARKADAŞINI BACAĞINDAN YARALAMIŞ

Uğur Öz'ün, 28 Mayıs 2023 tarihinde Kartepe Ataevler Mahallesi Sarımeşe Yolu Caddesi'nde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Ö.Y.'yi tabancayla bacağından yaraladığı, bir süre ceza evinde kaldığı, olayla ilgili 'kasten yaralama' suçundan yargılamasının sürdüğü ortaya çıktı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kentteki yerel bir gazetenin ortağı da olan Geylani Yenigün'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 2 çocuk babası Yenigün'ün cenazesi, öğle namazı sonrası Fevziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uğur Öz'ün cenazesi ise defnedilmek üzere Kastamonu'ya gönderildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
