Kocaeli'de düzenlenen "Sokaklar Bizim" basketbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen "Sokaklar Bizim" basketbol turnuvası sona erdi

Kocaeli'de, Yeşilay ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "3x3 Sokaklar Bizim" basketbol turnuvası sona erdi.

05.03.2025 19:16
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Kocaeli'de, Yeşilay ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "3x3 Sokaklar Bizim" basketbol turnuvası sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce il ve ilçelerde 1-5 Mart'ta düzenlenen turnuva, sosyal, kültürel, ruhsal ve bedensel yönden gelişmiş, milli ve manevi değerlere saygılı, eğitimli ve sporu seven nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

Farkındalık projesi kapsamında, her yaştan gencin sporla bir araya gelmesini sağlamak ve fiziksel aktivitenin dönüştürücü etkisiyle bağımlılıklardan korunmayı teşvik etmek amaçlandı.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelesine destek vererek kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının ortak işbirliğiyle bağımlılıklarla mücadele kapasitesini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla yapılan etkinlik, geçen günlerde düzenlenen ilçe müsabakalarının ardından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen final oyunlarıyla sona erdi.

Turnuva sonucu 12 yaş altı kızlarda "İzmitin Şampiyonları", erkeklerde "İzmit Efendileri", 16 yaş altı kızlarda "Körfez Çamlıtepe MTAL" ve erkeklerde "Darıca Gençlik Spor" takımları birinci oldu.

Dereceye giren takımlara kupa, madalya ve Yeşilay tarafından tişört, şapka ile bileklik hediye edildi.

Kaynak: AA

Gençlik, kocaeli, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de düzenlenen 'Sokaklar Bizim' basketbol turnuvası sona erdi - Son Dakika

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