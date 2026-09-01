Kocaeli'de El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Kocaeli\'de El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5\'i tutuklandı
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Kocaeli'de terör örgütü El-Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere 28 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ'de, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, El-Kaide silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 8 şüpheliyi belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından 28 Ağustos'ta belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de El-Kaide operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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