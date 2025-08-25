Kocaeli\'de Eşi Vuran Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, karısını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.
İstasyon Mahallesi'ndeki Hisar Sitesi'nde bir daireden silah sesi duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Sevgün U'nun kocası tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Cengiz U, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Cengiz U'nun hayati tehlikesinin sürdüğü, çiftin 4 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
