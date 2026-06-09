Kocaeli'de Eşini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Eşini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

09.06.2026 13:49
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Dilovası'nda karısını bıçakla öldüren Erdal T. tutuklandı, Elif T. hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde karısını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Diliskelesi Mahallesi 735. Sokak'ta 7 Haziran'da, eşi Elif T'yi (41) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Erdal T'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Evlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Erdal T, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamış, 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Elif T, kaldırıldığı Dilovası Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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