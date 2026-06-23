Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 15 Gözaltı

23.06.2026 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda belge ele geçirildi.

Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgütün Kocaeli'deki güncel eğitim yapılanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu tespit edilen 10 eğitim kurumu ile bu kurumların yasa dışı yöneticisi pozisyonundaki 15 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari olmak üzere 15 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda para ve eğitim kurumlarıyla ilgili belgeler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kocaeli, Gözaltı, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika

Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Takımına veda etti Kuyt Fenerbahçe’ye geliyor Takımına veda etti! Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti

13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:54
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı Vedat Muriqi La Liga’nın zirvesine çıktı
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 13:12:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Kocaeli'de FETÖ Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.