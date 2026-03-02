Kocaeli'de 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.Ş'yi (23) İzmit'te yakaladı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
