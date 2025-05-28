Kocaeli\'de Fiyat Denetimi

Kocaeli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde ve mağazalarda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezine giden ekipler, market, giyim mağazası ve bir kafede ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

Ekipler, markette, temel gıda, manav, şarküteri ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Giyim mağazası ve kafede de aynı işlemleri yapan ekipler, mağaza görevlilerine fiyat etiketlerinin ve indirim duyurularının tüketiciyi yanıltmayacak şekilde asılmasıyla ilgili uyarılarda bulundu.

"Tüketicinin ve tacirin her türlü hakkının korunması için sahadayız"

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, gazetecilere, ülke genelinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, il özelinde de Vali İlhami Aktaş'ın talimatlarıyla etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerin kesintisiz sürdüğünü söyledi.

Uzunkaya, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen denetimlerde, tüketicinin ve tacirin her türlü hakkının korunması için sahada olduklarını kaydetti.

Ticaretin hem sağlıklı yürümesi hem adil olması için çalıştıklarını dile getiren Uzunkaya, "Satışa sunulan her malın fiyat etiketi, fiyat etiketinde bulunması gereken hususları, vergiler dahil olmak üzere ürünün satış fiyatı, ayırt edici özellikleri ve diğer hususların incelendiği, ayrıca kasa ve raf fiyatlarının uygun şekilde yapılıp yapılmadığına yönelik denetimlerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Uzunkaya, Türkiye genelinde denetimlerin Kurban Bayramı'na kadar devam edeceğini aktararak, "Kocaeli'nin 12 ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleriyle eş zamanlı denetimlerimiz aralıksız ve yoğun şekilde devam etmektedir." dedi.

Öte yandan Ticaret İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşından bu yana 5 bin 575 firmada 121 bin 782 ürün denetlendi. Denetlenen firmalardan uygulama ve işlemleri nedeniyle tüketici mağduriyetine yol açtığı belirlenen 1545'ine toplam 4 milyon 615 bin lira idari para cezası uygulandı.