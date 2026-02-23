Kocaeli'de Freni Boşalan Tanker Kazası

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde freni boşalan tankerin geri kayması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1004 Sokak'ta park halindeki 34 TZ 7841 plakalı tanker, freninin boşalması sonucu geri kayarak S.T. yönetimindeki 34 KZ 0138 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan tır da aynı sokakta park halindeki 34 GUG 152 plakalı başka bir tıra çarptı.
Araç içinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
