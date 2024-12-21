Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

Kocaeli ve Siirt'te düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

21.12.2024 00:17
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Kocaeli merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Kocaeli ve Siirt'te belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 10 mağdur kadın da kurtarıldı.

Ayrıca, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında 5 taşınmaz, 5 motorlu araç ile banka hesapları olmak üzere 7 şüpheliye ait, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon lira olan taşınır taşınmaz mal varlıklarına el koyma ve müsaderesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'ine ise konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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