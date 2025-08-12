Kocaeli'de Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de hakkında 13 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "bilişim sistemler banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'yi (22) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
