Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika
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Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu

Kocaeli\'de Hırsızlık Operasyonu
11.06.2026 22:35
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Kocaeli'de 3 evden ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kocaeli'de 3 evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan-23 Mayıs tarihlerinde Çayırova ve Gebze ilçelerinde 3 evden ziynet eşyası ve para çalınması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İnceleme ve araştırmalar sonucu hırsızlık olaylarını şüpheliler S.M. ve Y.K'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nevriye Işık Nevriye Işık:
    zamanımda böyle işler nadir görülürdü çünkü insanlar birbirini tanıyordu şimdi ise herkes birbirine yabancı oldu kültür değişti toplum dağıldı ne yazık ki 0 0 Yanıtla
  • Fatih Nazmi Hilaly Fatih Nazmi Hilaly:
    ya bi evden çalıyo ya üçten birden mi başlıyo nedir bu durum tam açıklanmamış 0 0 Yanıtla
  • Funda Kolcu Funda Kolcu:
    insanın malına göz dikmen büyük günah ben bunu asla anlamadım saygı kalmamış bu dünyada 0 0 Yanıtla
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