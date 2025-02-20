Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün müşterek gerçekleştirdiği operasyonda Esendere Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı tespit edilen İran plakalı cip, Kocaeli geçişinde polis tarafından durduruldu. Aracın bagaj kısmında yapılan aramada, tabana gizlenmiş 66 paket halinde 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan İran uyruklu A.S. ve E.S. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan A.S. tutuklanırken, E.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de İran Plakalı Cipte 34 Kilo Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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