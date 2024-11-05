Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: Az önce İtfaiye Daire Başkanımızdan aldığım bilgiye göre; daha önce TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bilgimiz dahilindeydi. Kentteki tüm kurumların bilgisi vardı. O tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluk şimdi kontrol altında. Herhangi bir promlem yok. Yaralı bilgisi ulaşmadı 'endişe edilecek bir durum yok' bilgisi geldi. Yangın da kontrol altında .
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de İtfaiye Tatbikatı Sorunsuz Geçti - Son Dakika
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