Kocaeli\'de Kaçak Malzeme Operasyonu

Güncel

Kocaeli'de 3 milyon 350 bin lira piyasa değerinde kaçak malzeme ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 350 bin lira olan ünlü markalara ait 600 parfüm, 250 kozmetik ürünü ve 400 kol saati ele geçirildi

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.