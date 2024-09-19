Kocaeli\'de Kaçak Malzeme Operasyonu

Kocaeli'de 3 milyon 350 bin lira piyasa değerinde kaçak malzeme ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde 2 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 350 bin lira olan ünlü markalara ait 600 parfüm, 250 kozmetik ürünü ve 400 kol saati ele geçirildi
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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