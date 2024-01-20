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Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 115 cep telefonu, laptop, cihaz kimliği değiştirmek için kullanılan cihazlar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli\'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı
20.01.2024 - 15:41,
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Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 115 cep telefonu, laptop, 5 cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan cihaz, 5 hard disk, 9 kulaklık, 7 saat ve 4 hoparlör ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Elektronik Haberleşme Kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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