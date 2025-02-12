Kocaeli'de Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

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Kocaeli'de aralıklarla kar yağışı etkili oldu

KOCAELİ - Yüksek kesimlerinin beyaz örtüyle kaplandığı Kocaeli'de, sabah saatlerinde kent merkezinde de aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kentte kar yağışı kendini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun şekilde devam eden kar yağışı, evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise karlı havada fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri olumsuz durumlara karşı hazır bekliyor. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve sürücüler ile yayaların güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere ulaşması için küreme ve tuzlama çalışmaları 24 saat boyunca aralıksız sürdürülüyor. Ayrıca, kar ve olumsuz hava şartları sebebiyle Kocaeli genelinde kapalı yol bulunmuyor.