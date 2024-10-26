Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Osmanyılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde Hüseyin A. idaresindeki 07 BHV 707 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada beton elektrik direği ile bahçe duvarı arasına sıkışan otomobilde bulunan Derya A. yaralandı.
Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Kaza: Otomobil Elektrik Direğine Çarptı - Son Dakika
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