Kocaeli'de KOSKEM ekipleri bir haftada 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 26 kişiye müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri, yaz sezonunda sahillerdeki görevini aralıksız sürdürüyor.

KOSKEM ekipleri, 24-30 Ağustos döneminde Cebeci'de 17, Tuzağzı'nda 3, Babalı'da 3, Kayacık, Bayramoğlu ve Diriliş Koyu'nda birer kişiyi boğulmaktan kurtardı.

İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 11 yıldır görev yapan KOSKEM ekipleri, 13 Eylül'e kadar Kocaeli sahillerinde görevlerini sürdürerek olası boğulma vakalarına karşı teyakkuzda olacak.

KOSKEM ekipleri, Kocaeli'deki 13 plajda, 14 jet ski ve 2 zodyak bot desteğiyle, 62 itfaiye personeli ve 96 gönüllüden oluşan 158 kişilik kadroyla vatandaşların can güvenliği için görev yapıyor.