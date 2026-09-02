Kocaeli'de KOSKEM ekipleri bir haftada 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de KOSKEM ekipleri bir haftada 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de görev yapan KOSKEM ekipleri, 24-30 Ağustos döneminde boğulma tehlikesi geçiren 26 kişiye müdahale etti. Ekipler, 13 Eylül'e kadar 13 plajda 158 kişilik kadroyla görev yaparak vatandaşların can güvenliğini korumaya devam edecek.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 26 kişiye müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) görevlileri, yaz sezonunda sahillerdeki görevini aralıksız sürdürüyor.

KOSKEM ekipleri, 24-30 Ağustos döneminde Cebeci'de 17, Tuzağzı'nda 3, Babalı'da 3, Kayacık, Bayramoğlu ve Diriliş Koyu'nda birer kişiyi boğulmaktan kurtardı.

İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 11 yıldır görev yapan KOSKEM ekipleri, 13 Eylül'e kadar Kocaeli sahillerinde görevlerini sürdürerek olası boğulma vakalarına karşı teyakkuzda olacak.

KOSKEM ekipleri, Kocaeli'deki 13 plajda, 14 jet ski ve 2 zodyak bot desteğiyle, 62 itfaiye personeli ve 96 gönüllüden oluşan 158 kişilik kadroyla vatandaşların can güvenliği için görev yapıyor.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de KOSKEM ekipleri bir haftada 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

13:13
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
12:53
Marmara’da batan geminin sahibinden olay suçlama
Marmara'da batan geminin sahibinden olay suçlama
12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:31:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de KOSKEM ekipleri bir haftada 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement