Kocaeli'de Kumar Cezaları: 14 Kişiye 120 Bin TL İdari Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Kumar Cezaları: 14 Kişiye 120 Bin TL İdari Ceza

Kocaeli'de kumar denetimlerinde 14 kişiye toplamda 120 bin 211 lira ceza verildi.

06.03.2025 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ve Körfez ilçelerinde kumar oynayan 14 kişiye 120 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe'de ruhsatsız bir iş yerinde tombala oynayan 10 kişiye 83 bin 223 lira, Körfez'de bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynattığı tespit edilen M.Ö. ve M.E. hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan kumar masasındaki paralara el konuldu.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Kartepe, kocaeli, Güncel, Körfez, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kumar Cezaları: 14 Kişiye 120 Bin TL İdari Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:55 İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel’i bulduğu anlar İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i bulduğu anlar
01:32 Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu Mimar Ece Gürel, sağ olarak bulundu
00:37 Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin Trump başbakanla telefon konuşmasını ifşa edip, açık açık tehdit etti: İyi şanslar Justin
22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
09:30 Erdoğan’dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 07:17:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Kumar Cezaları: 14 Kişiye 120 Bin TL İdari Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.