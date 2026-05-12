Kocaeli'de Kurban Bayramı Hazırlıkları

Kocaeli'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan pazarında satışlar başladı.
İzmit Belediyesinin Karadenizliler Mahallesi'ndeki Modern Hayvan Pazarı'nda, çevre il, ilçe ve köylerden gelen satıcı ve alıcılar buluştu.
Besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa sunarken, alıcılar pazara gelmeye başladı.
Büyükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazara küçükbaş hayvanların bayrama yakın tarihlerde getirilmesi planlanıyor.
Belediye ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamda alışveriş yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
