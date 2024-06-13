Kocaeli'de Kurban Bayramı tatilinde kamyon ve tankerlere trafik yasağı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kurban Bayramı tatilinde kamyon ve tankerlere trafik yasağı

Kocaeli'de Kurban Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 2 gün boyunca trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Ayrıca, belirli güzergahlarda bekleme noktaları oluşturuldu. Ancak yaş sebze/meyve, süt ürünleri, ilaç gibi bozulabilir ve acil taşınması gereken ürünleri taşıyan araçlar istisna olarak seyirlerine devam edebilecek.

13.06.2024 17:19
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Kocaeli'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 2 gün trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 günlük bayramı tatili ve eğitim öğretim döneminin sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğuna yönelik bazı güzergahlarda tedbir alındı.

Kocaeli ve çevre kentlerde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Kocaeli sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarda 14 Haziran saat 06.00'dan 16 Haziran saat 05.00'e kadar seyir halinde olmaları yasaklandı.

D-100, D-130, D-575, D-595 kara yolları ile Anadolu, Kuzey Marmara ve İstanbul-Osmangazi Köprüsü- İzmir otoyollarını kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasağın başlayacağı tarih ve saatte seyir halinde olmaları halinde bekleme yapmalarına karar verilen park noktaları şöyle:

"D-100 Ankara'dan geliş Ormanya otoparkı, D-100 İstanbul'dan geliş Hilal petrol tesisleri, D-130 Yalova'dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu, Anadolu Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla tesisleri, Anadolu Otoyolu İstanbul'dan geliş Doğalhane tesisleri ve Osmangazi Köprüsü'nden geliş Oksijen tesisleri"

Öte yandan tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların, öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kurban Bayramı tatilinde kamyon ve tankerlere trafik yasağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kurban Bayramı tatilinde kamyon ve tankerlere trafik yasağı - Son Dakika
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