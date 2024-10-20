Kocaeli'de Lokomotif Çocuk Köyü - Son Dakika
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Kocaeli'de Lokomotif Çocuk Köyü

Kocaeli\'de Lokomotif Çocuk Köyü

3-6 yaş arası çocuklar, ücretsiz atölyelerde yeteneklerini keşfediyor.

20.10.2024 11:46
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Lokomotif Çocuk Köyü"ne kayıt yaptırılan 3-6 yaş aralığındaki çocuklar, doğadan bilime, resimden müziğe eğitim verilen atölyelerde yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor.

Okul öncesi yaştaki çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Lokomotif Çocuk Köyü, İzmit ilçesinde Doğu Kışla Parkı'nda mart ayında faaliyete başladı.

Lokomotif ve vagon şeklinde tasarlanan 8 atölyede çocukların kendilerini keşfetmelerini sağlayacak alanlarda eğitim almaları sağlanıyor.

"Mucitler", "Müzisyenler", "Ressamlar", "Okurlar", "Tasarımcılar", "Çevreciler", "Mimarlar" ve "Şefler" isimleri verilen atölyelerde haftanın 5 günü, günde 3 seans olarak düzenlenen eğitimlerden 7 ayda okul öncesi yaştaki yaklaşık 9 bin çocuk faydalandı.

"Burada çocukların yetenekleri gün yüzüne çıkıyor"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Burcu Çolak, AA muhabirine, çocukların etkinliklerle kendi dünyalarını keşfettiğini söyledi.

Atölyedeki eğitimlerin yanı sıra aile danışmanlığı ve psikososyal danışmanlık hizmeti de verdiklerini belirten Çolak, "24 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bunlardan 16'sı okul öncesi öğretmeni, 3'ü branş öğretmeni. Resim, müzik ve gastronomi üzerine branşımız mevcut. Bunun dışında egzersizleri yaptırabilmek adına da bir uzman antrenörümüz mevcut. Çocuklara her sabah egzersizlerini yaptırıyor." diye konuştu.

"Çocuk Köyü"ndeki etkinliklerin ücretsiz olmasına ailelerin çok şaşırdığını aktaran Çolak, psikologların da çocuklar ve ailelere destek olduklarını kaydetti.

Çolak, tren konseptli atölyelerin çocukların ilgisini çektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Mesela ailelerin bazıları 'Çocuğum sporcu, doktor, mühendis olsun.' diyor ancak bizim yüklediklerimizin dışında çocukların kendi içlerinde aslında bastırmak zorunda kaldıkları yetenekler var. Bu yetenekler burada gün yüzüne çıkmış oluyor. Hiç resimle alakası olmadığını düşündüğümüz bir çocuğumuz çok güzel kara kalem çalışması yapabiliyor mesela ya da hiç müzik kulağı olmadığı düşünülen bir çocuğumuz burada ritimlerle birlikte aslında bir müziğe kulağının olduğunu, bir müzisyen olabileceğini keşfedilebiliyor."

"Çocuk köyünden çok memnunuz"

Çocuğunu "Çocuk Köyü"ne getiren Eda Özalp, uygulamadan duydukları memnuniyeti anlattı.

Kızının, "Mucitler" atölyesine devam ettiğini kaydeden Özalp, "Biz 'Çocuk Köyü'nden çok memnunuz. Yakın oturduğumuz için de kızım için güzel bir etkinlik grubu oluyor. Son 2 vagonumuz kaldı. Üzülüyoruz açıkçası bitecek diye. Bitmesini hiç istemiyoruz. Biz anaokuluna başladık ama kızım burayı daha çok seviyor. Buraya sürekli katılım göstermek istiyor. 'Anne ne zaman bitecek? Bitmesin.' diyor. Bana hep bir sonraki vagona ne zaman gideceğini soruyor. Çok eğlenceli geçiyor vagonlar." ifadelerini kullandı.

Özalp, atölyelerin tren konseptinde yapılmasının çok güzel olduğunu vurgulayarak, çocukların bu sayede buraya severek geldiğini sözlerine ekledi.

Anne Gülay Durgut da "Çocuk Köyü"nün çocuğunun gelişimine katkı sağladığını, buradaki tecrübeleriyle anaokulunda daha başarılı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Lokomotif Çocuk Köyü - Son Dakika

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