Kocaeli\'de Metro İnşaatında Doğal Gaz Borusu Delindi

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KOCAELİ'de, belediye tarafından yapılan metro inşaatı için zemin etüdü kazısı sırasında doğal gaz borusu delindi. Bölgede doğal gaz kesintisi yaşanıyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Körfez ilçesine Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren metro hattı için zemin etüt çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Delinme nedeniyle meydana gelebilecek bir patlama riskine önlem olarak bölgede doğal gaz hattı kesildi. Yol trafiğe kapandı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, doğal gaz hattının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),