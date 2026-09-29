Kocaeli'de olumsuz hava nedeniyle skuter ve motosikletlere trafik yasağı uygulanacak - Son Dakika
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Kocaeli'de olumsuz hava nedeniyle skuter ve motosikletlere trafik yasağı uygulanacak

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Kocaeli'de olumsuz hava nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yarın 00.01'den 12.00'ye kadar yasaklandı. Valilik, Marmara Bölgesi'nde süren yağışların Kocaeli'de kuvvetli sağanak şeklinde sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde devam eden yağışların yarın günün ilk saatlerinden öğle saatlerine kadar Kocaeli'de yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde sürmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda motosiklet, skuter, elektrikli skuter ile motokuryelerin, tedbiren gece saat 00.01'den öğlen saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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