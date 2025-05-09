Kocaeli'de Orman Girişleri Yasaklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Orman Girişleri Yasaklandı

Kocaeli Valiliği, 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

09.05.2025 18:13
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KOCAELİ Valiliği, 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında yangın risk haritasına göre hassas olarak belirlenen orman ve makilik alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli İli Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu tarafından 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında orman yangınlarına karşı alınan kararları paylaştı. Kararda, yangın risk haritasına göre hassas olarak belirlenen ormanlık ve makilik alanlara 15 Mayıs -1 Kasım tarihleri arasında girişlerin yasaklandığı belirtildi. Valilik, "açıklamasında, "Piknik, mesire orman parkı ve tabiat parkı alanlar haricinde her türlü ormanlık alanlarda mangal vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması ve konaklama yapılması yasaklanmıştır. Resmi tescilli piknik mesire orman parklarında ve tabiat parklarında, yangına hassas orman alanlarında gerçek kişi, firma, kurum vb. işletmecisi tarafından en az 2 buçuk tonluk seyyar su tankerlerinin hazır bulundurulması veya yangın anında kullanılmak üzere 3 tonluk su rezervi bulunan su depolarının bulunması, yeterli basınca sahip hidrofor bulunması ve alanın en uç noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Açıklamada, Kocaeli sınırları içerisindeki ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 24 saat boyunca anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak, yer ateşi, bağ-bahçe temizliği vb. amaçlı ateş yakmanın yasaklandığı belirtilirken; Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesinde bahsedilen mahallelerde anız veya bağ-bahçe artığı ot, dal vb. şeyleri yakanlarla ilgili olarak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adli işlem yapılacağı, adli işlem tesis edilemeyecek hallerde ise ilgili kurum tarafından idari para cezası için işlem tesis edileceği bildirildi.

'EKİPLER KARARLARI TİTİZLİKLE TAKİP EDECEK'

Kurul tarafından alınan kararlar şöyle: "Köylerde bulunan ziraat makinaları, özellikle balya makinası ve biçerdöverler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sık sık kontrol edilerek yangına karşı 50 kg yangın tüpü bulundurulacaktır. Anız yakılmaması hususu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belediye ve mahalle muhtarlıklarına yazı yazılması ve mutat ilan vasıtaları ve sosyal medya hesaplarından duyurulması sağlanacaktır. Kırsal alanlarda anız yakılmaması ile ilgili halka gerekli eğitimler verilecektir. Ormanlık alanlar içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçları önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanmak yasaktır. Ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımlar Orman İşletme Müdürlükleri tarafından belirlenen güzergahlarda yapılacak ve önceden izin alınacaktır. Orman teşkilatına ait arazöz, treyler, yangın ilk müdahale ekip aracı, hizmet araçları ve yangına giden diğer araçların yangın mahalline hareketi sırasında, yol üzerinde bulunan illerden geçişlerinin orman yangın harekat merkezi tarafından Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezine bilgi verilecek ve yangına giden araçların trafik ışıkları ve radar uygulamaları sırasında, mücbir sebep gereği hız sınırını aşan yangınla mücadele araçlarına ceza uygulaması yapılmayacak ve geçişlerine öncelik tanınıp gerektiğinde emniyet müdürlüğü ve jandarma teşkilatınca eskort desteği sağlanacaktır. Güvenlik birimleri ve orman muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme işleri ile görevlendirilen ekipler, alınan kararların uygulanmasını titizlikle takip edeceklerdir."

RİSKLİ ORMANLAR VE MAKİLİK ALANLAR

Yangın risk haritasına göre yangına hassas olarak belirlenen ve girişleri yasaklanan ormanlar ve makilik alanlar ise şöyle; "Çamkonak Sahil Çamı, Kefken Sahil Çamı, Kefken Fıstık Çamı, Kerpe Sahil Çamı, Babaköy Sahil Çamı, Araştırma Ormanı Sahil Çamı, Mudarlı Sahil Çamı, Kargalı Sahil Çamı, Yağcılar Sahil Çamı, Kadıllı Fıstık Çamı-Karaçam-Sahil Çamı, Balçık Özel Ağaçlandırma, Çınarlı-İlimtepe Sahil Çamı-Karaçam-Fıstık Çamı-Sedir-Meşe, Akse Özel Ağaçlandırma, Güzeller Sedir ve Fıstık Çamı, Hereke Sahil Çamı-Makilik, Tavşanlı Fıstık Çamı-Makilik, Gaziler Dağı Sahil Çamı, Beylikdağı Fıstık Çamı-Sedir, Kayapınar Fıstık Çamı-Makilik, Fatih Makilik, Tavşancıl Makilik, Oluklu Kızılçam, Maşukiye Karaçam, Suadiye Karaçam-Kestane, Servetiyekarşı Karaçam-Meşe, Nusretiye Sahil Çamı, Safiye Sahil Çamı, Akçat Sahil Çamı-Meşe, Pazarçayırı Çınar, Fulacık Kızılçam-Karaçam, Kızderbent Karaçam, Sultanorhan Makilik, Eskihisar Makilik."

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Orman Girişleri Yasaklandı - Son Dakika

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