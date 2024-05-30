Kocaeli'de Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi Galası Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi Galası Gerçekleştirildi

Kocaeli\'de Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi Galası Gerçekleştirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 yıldır yürütülen 'Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)' projesinin galası yapıldı. Vali Seddar Yavuz, devlet olarak her ferdin sorunlarını çözmeye önem verdiklerini belirtti. Proje, çocukların hayata hazırlanmasını, problem çözme yeteneği kazanmasını ve ilgi ihtiyaçlarının giderilmesini hedefliyor.

30.05.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 yıldır yürütülen "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" projesinin galası gerçekleştirildi.

Yeni Mahalle'deki Şehit Cevher Dudayev Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, devlet olarak her ferdin elinden tutup sorunları çözmeye büyük önem atfettiklerini söyledi.

Çocukların aynı koşullarda dünyaya gelmediğini vurgulayan Yavuz, "Kimisi daha anne karnında babasından ayrılmak zorunda kalıyor, kimisi doğduktan sonra annesini kaybediyor. Kimisi sosyal, ekonomik veya diğer sorunlarla mücadele etmek gibi küçücük kalpleri ve bedenleriyle yalnız başına zaman zaman mücadeleler yürütüyorlar. Biz istiyoruz ki, her bir evladımızın elinden sımsıkı tutalım, onları hayata hazırlayalım." dedi.

Yavuz, çocukların karşılaştıkları problemler karşısında kendilerini yalnız hissetmemeleri, başka bir yol aramamaları için sorun çözme becerilerine katkı sunmaları gerektiğini kaydetti.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da ÖNEM'in çocukların hayata hazırlanmasını, temel yaşam becerisi ve problem çözme yeteneği kazanmasını, kötü alışkanlıklardan korunmasını, akademik başarılarının yükseltilmesini, ilgi, sevgi ve şefkat ihtiyaçlarının giderilmesini hedefleyen bir proje olduğundan bahsetti.

Proje üzerinde 4 yıldır koordineli şekilde çalıştıklarını dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise çocuklar üzerinde farkındalık oluşturup aradaki engelleri kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından çocukların hazırladığı serginin açılışını yapan Vali Yavuz, stantları gezerek bilgi aldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de katıldı.

Kaynak: AA

Seddar Yavuz, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi Galası Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:49:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi Galası Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement