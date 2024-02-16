Kocaeli'de PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli\'de PKK/KCK propagandası yapan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, sosyal paylaşım sitelerinde silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16.02.2024 19:11
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Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, PKK, Güvenlik, Terör, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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