Kocaeli\'de PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Kocaeli'de terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında PKK üyesi olduğu tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. 13 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.