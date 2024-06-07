Kocaeli'de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi polislerin çabasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi polislerin çabasıyla gözaltına alındı

Kocaeli\'de pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi polislerin çabasıyla gözaltına alındı

Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi, müzakereci polislerin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekat sevk edildi. A.Ç. müzakereci polislerin yoğun çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor.

07.06.2024 05:01
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Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde pompalı tüfekle sokağa çıkan kişi, müzakereci polislerin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Körfez Mahallesi Kurdoğlu Caddesi'nde A.Ç'nin (24) pompalı tüfekle sokakta bağırdığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve Özel Harekat sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler güvenlik önemli aldı.

Olay yerindeki gazetecilere röportaj vermeden silahını bırakmayacağını söyleyen A.Ç. müzakereci polislerin 4 saat süren yoğun çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen A.Ç'nin sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

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