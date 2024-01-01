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Kocaeli'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı, 1 Gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Yasin D., eski eşi Arzu Ç. ile tartıştıktan sonra pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Arzu Ç. ve kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Yasin D. gözaltına alındı.

Kocaeli\'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Yaralı, 1 Gözaltı
01.01.2024 - 21:17,  Güncelleme: 21:19
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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Yasin D., otomobille giderken cadde üzerinde görüp, tartıştığı eski eşi Arzu Ç. ile kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı Yasin D.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli eski eş ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yasin D. yanında arkadaşı Kadir U. ile birlikte caddede otomobiliyle seyir halindeyken eski eşi Arzu Ç.'yi gördü. Arkadaşını araçta bırakan Yasin D. yanına gittiği eski eşi ile caddede tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yasin D. aracına geri dönüp pompalı tüfeğini alarak Arzu Ç.'ye ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Yasin D., kendisine engel olmaya çalışan arkadaşı Kadir U.'yu da bacağından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin  olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Arzu Ç. ile Kadir U., kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Bacağından vurulan Kadir U.'nun durumunun iyi olduğu ancak Arzu Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli Yasin D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Olaylar, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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