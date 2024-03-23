Kocaeli\'de Ramazan Ayında Tır Tiyatrosu Öğrencileri Geleneksel Türk Gölge Oyunuyla Buluşturuyor

Kocaeli'de ramazan ayında yolla çıkan "Tır Tiyatrosu" kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencileri geleneksel Türk gölge oyunuyla buluşturuyor.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun kırsal mahallelerdeki vatandaşları ve öğrencileri tiyatroyla buluşturmak amacıyla 18 yıl önce hayata geçirdiği "Tır Tiyatrosu" ramazan ayında da çalışmalarını sürdürüyor.
Okul bahçelerine konuşlandırılan tırda geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat'ı oynatan sanatçılar, öğrencilere unutulmaya yüz tutan orta oyunu ve meddahlık gibi gelenekleri de tanıtıyor.
İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinden Durhasan'daki Solaklar İlkokulunda Tır Tiyatrosu'nun etkinliğine katılan öğrencilere, atölye çalışmalarıyla kuklaların nasıl oynatıldığı ve nasıl seslendirildiği hakkında bilgi verildi.
Tır Tiyatrosu, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini ve zenginliklerini yansıtan oyunları, tiyatro sanatçılarının anlatımı ve canlandırmasıyla çocuklara eskiyi yaşatmak ve birebir sanatçı eşliğinde izleme ve yakından görme imkanı sunuyor.
"Ramazan boyunca okul bahçelerinde çocuklarla buluşacağız"
Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, AA muhabirine, 2006 yılından bu yana kırsal kesimlerden tiyatroya gelme imkanı olmayan yetişkin ve çocuklar için Tır Tiyatrosu'nun yollarda olduğunu söyledi.
Yetişkinleri ve öğrencileri, köy meydanlarında, okul bahçelerinde tiyatroyla buluşturmaya çalıştıklarını aktaran Sigali, "Bugüne kadar 500'e yakın köye ulaştık, meydanlara kurulduk. Tiyatro sanatını, geleneksel Türk tiyatro sanatının her kademesini seyircimizle buluşturmaya çalıştık. Bu yüzden çok mutluyuz." dedi.
Sigali, ramazan ayı boyunca okul bahçelerinde çocuklarla buluşacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Hem geleneksel sanatlarımızın tekrar var olması hem de çocukların Karagöz ve Hacivat'la buluşmasını, bir nebze olsun ders çıkarmalarını sağlamak adına çalışıyoruz. Sadece gölge kukla gösterimlerimiz yok, meddah gösterilerimiz var. Evrensel ya da çağdaş çocuk oyunları gösterimiz var. Şu anda ramazan ayı olduğu için geleneksel sanatların ön planda olduğu bir süreç yaşıyoruz. Oyunlardan sonra sahnemizi dışarıya kuruyoruz. Çocuklarla atölye çalışması yapıyoruz. Kuklaların nasıl oynatılacağını, nasıl seslendirileceğini anlatıyoruz. Karagöz ve Hacivat'la, çeşitli objelerle tanıştırıyoruz."
Sigali, on binlerce seyirciye ulaştıkları Tır Tiyatrosu'nu yaz dönemlerinde daha aktif kullandıklarını belirterek, güzel geri dönüşler aldıklarını, okullardan talepler geldiğini kaydetti.
"Ayaklarına sahneyi götürerek çocuklarımızı Karagöz sanatıyla buluşturuyoruz"
Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanına sahip sanatçı Erdoğan Hasan Cengiz, bu sezon Tır Tiyatrosu'yla Karagöz sanatını çocuklarla buluşturduklarını söyledi.
Karagöz ve Hacivat oyununun sadece bir ramazan eğlencesi olmadığına işaret eden Cengiz, "Bunun altını özellikle çiziyoruz. Bu geleneği, sahnemize gelemeyen seyircilerimizin ayaklarına sahneyi götürerek, çocuklarımızı Karagöz sanatıyla, tiyatroyla buluşturuyoruz. Özellikle ilk defa izleyen çocuklarımız için biz de açıkçası gurur duyuyoruz. İlk defa bir tiyatro oyunu izlemiş oluyorlar, çok mutlu oluyorlar. Karşılığı da çok güzel oluyor. Dönemin çocukları, çok çabuk öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.
Solaklar İlkokulu öğrencilerinden Derin Deniz, ilk kez tiyatro oyunu izlediğini, Hacivat ve Karagöz oyununu çok beğendiğini dile getirdi.
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