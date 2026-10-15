Kocaeli\'de sağanak ev ve iş yerlerini su bastı, Plajyolu\'nda ulaşım aksadı

KOCAELİ'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Kent genelinde aniden bastıran ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ana arteller ve caddeler sularla kaplanırken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken Plajyolu bölgesinde suyla kaplı yol nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Körfez Mahallesi çevresinde sağanağın ardından dere yatakları taşarken birçok evi su bastı. İtfaiye ve belediye ekipleri binaların bodrum katlarına dolan suları boşaltmak için çalışma başlattı. Kandıra Yolu Cezaevi mevkii İzmit istikametinde yumuşayan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola aktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, yolun tek şeridi trafiğe kapatılarak temizleme çalışması başlatıldı.