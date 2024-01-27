 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de Sanayi Esnafı Soğuk Havalarda Sahipsiz Hayvanları Besliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de Sanayi Esnafı Soğuk Havalarda Sahipsiz Hayvanları Besliyor

Kocaeli'de bir grup sanayi esnafı, soğuk havalarda yiyecek sıkıntısı yaşayan sahipsiz hayvanlara yönelik besleme çalışması yapıyor. Gebze ilçesinde bir araya gelen esnaf, haftanın 4 günü sahipsiz hayvanlar için kentin farklı noktalarında mama ve ekmek dağıtımı yapıyor. Esnaf, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle aylık 400 kilogram mama temin ederek hayvanların karnını doyuruyor. Hayvanları sevdiklerini belirten esnaf, bu işi gönüllülük esasıyla yaptıklarını ve para talep etmediklerini ifade etti.

Kocaeli\'de Sanayi Esnafı Soğuk Havalarda Sahipsiz Hayvanları Besliyor
27.01.2024 - 10:27,
Abone Ol

Kocaeli'de bir grup sanayi esnafı, soğuk havalarda yiyecek sıkıntısı yaşayan sahipsiz hayvanlara yönelik besleme çalışması yapıyor.

Gebze ilçesinde bir araya gelen esnaf, haftanın 4 günü sahipsiz hayvanlar için kentin farklı noktalarında mama ve ekmek dağıtımı yapıyor.

Yaklaşık 20 yıldır bu faaliyetini sürdüren esnaf, 80 kilogramını Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle geri kalanını kendi imkanlarıyla aldıkları aylık 400 kilogram mamayla sahipsiz hayvanların karnını doyuruyor.

Esnaf Ömer Emiroğlu, AA muhabirine, hayvanları sevdiklerini söyledi.

"Hayvanların dostluğunu hiçbir şeye değişmem"

Hayvanlarla aralarında bir bağ oluştuğunu dile getiren Emirlioğlu, "Hayvanların dostluğunu hiçbir şeye değişmem. Onlarla orada oynuyoruz, bizim yanımıza yatıyorlar, kokluyorlar." dedi.

Emirlioğlu, bu işi gönüllük esasıyla yaptıklarını belirterek, "Bizlere getiren olursa mama alıyoruz, onun dışında para talep etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Esnaf İlhan Avutman da soğuk havalarda sahipsiz hayvanların yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Hayvanların arazide kendilerini heyecanla karşıladığını anlatan Avutman, " O duyguyu yaşamak çok güzel. Doydukları anda bize verdikleri tepkiyi görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kocaeli, Gebze, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Sanayi Esnafı Soğuk Havalarda Sahipsiz Hayvanları Besliyor - Son Dakika


11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 12:03:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Sanayi Esnafı Soğuk Havalarda Sahipsiz Hayvanları Besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement