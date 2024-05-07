Kocaeli'de silahlı kavgada ölen kadının eşi ve oğlu yargılanıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de silahlı kavgada ölen kadının eşi ve oğlu yargılanıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin maktulün eşi ve oğlunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Yılmaz Ş, eşini öldürmek gibi bir niyeti olmadığını savundu. Olayın detayları ve sanıkların talepleri mahkeme tarafından değerlendirilecek.

07.05.2024 14:07
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadının öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin maktulün eşi ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 19 Haziran 2022'deki kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Gülten Ş'nin eşi tutuklu sanık Yılmaz Ş, oğlu tutuksuz sanık H.Ş. ile avukatları katıldı.

Celsede söz verilen sanık Yılmaz Ş, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, eşini öldürmek gibi bir niyeti ve kastının olmadığını savundu.

Eşini yaralı olarak hastaneye götürdüğünü anlatan Yılmaz Ş, "Öldürme niyetim olsa hastaneye götürmezdim. O benim hayat arkadaşımdı. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı..

Tutuksuz sanık H.Ş. de babasının tutuklu olması nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadıklarını dile getirerek, babasının tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı Özlen ise müvekkilinin tutuklu kaldığı süre ile suçun niteliğinin değişme durumu gözetilerek adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, müşteki T.Ö'nün ifadesinin alınması için talimat yazısının cevabının beklenmesine, sanık Yılmaz Ş'nin mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde 19 Haziran 2022'de Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'ne minibüsle gelen grup ile burada ikamet eden diğer grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülten Ş. (33) ile Tayfun D. tabancayla vurularak, Tarık Ö. ise darbedilerek yaralanmıştı. Gülten Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kadının eşi Yılmaz Ş. tutuklanmış, oğlu H.Ş. de adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Kavganın akrabalar arasında düğünde takılan altınlardan kaynaklandığı iddia edilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yılmaz Ş'nin "eşe karşı olası kastla öldürmek", tutuksuz sanık H.Ş'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de silahlı kavgada ölen kadının eşi ve oğlu yargılanıyor - Son Dakika

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