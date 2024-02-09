Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli\'de silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü, jant kapağını değiştirirken Ş.A'nın silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan şoför, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise kısa süre sonra gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

09.02.2024 20:47  Güncelleme: 20:47
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan servis şoförü hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü Yılmaz Sınıksaran (51), Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde otobüsün jant kapağını değiştirdiği sırada Ş.A'nın silahlı saldırısına uğradı.

Başından yaralanan Sınıksaran, sağlık görevlilerince Körfez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Servis şoförü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan zanlı Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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