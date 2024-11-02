Kocaeli'de Sis Sürücüleri Zorladı

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Kocaeli'de sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin bazı bölgelerinde sis etkili oluyor.

Kocaeli'de sabah erken saatlerden itibaren bazı bölgelerde sis etkili oldu. Özellikle Kartepe ve İzmit'in yüksek kesimlerinde sis sebebiyle göz gözü görmedi. Trafikte sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak kontrollü şekilde ilerledi. Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde araç trafiği yavaşladı. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.