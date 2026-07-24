Kocaeli'de Skuter ve Motosikletlere Yasak
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli'de motosiklet ve skuter sürücüleri yarın yasaklandı.
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, yarın saat 04.00'ten itibaren kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullananlar ile motokuryelerin yarın saat 04.00'ten saat 24.00'e kadar trafiğe çıkmalarına tedbiren yasak getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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