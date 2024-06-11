Kocaeli'de sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde başka kadınları darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadından 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde R.S, A.T.S. ve C.S'yi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan B.K. ve G.K. isimli kadınların, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden G.K, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen B.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, B.K. ve G.K. gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Sosyal Medya Üzerinden Yayınlanan Videoda Kadınları Darbettikleri İddiasıyla Gözaltına Alınan 2 Kadından 1'i Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?