Kocaeli'de Tabancayla Yaralanan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.B, tabancayla yaralandığını belirterek Mimarsinan Mahallesi Körfez Belediyesi önüne ambulans talep etti.
Ambulansın ulaşmasının ardından 41 YF 772 plakalı otomobille getirilen A.B, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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