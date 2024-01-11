 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de Temel Kazısı Sonrası Meydana Gelen Heyelan Sonucu Binada Tahliye - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de Temel Kazısı Sonrası Meydana Gelen Heyelan Sonucu Binada Tahliye

Kocaeli'de inşaat için yapılan temel kazısının ardından meydana gelen heyelan sonucu boşaltılan 5 katlı binadaki 14 kişiden 4'ü misafirhanelere yerleştirildi. İstinat duvarı yapılacak ve binaya girişe izin verileceği bildirildi.

Kocaeli\'de Temel Kazısı Sonrası Meydana Gelen Heyelan Sonucu Binada Tahliye
11.01.2024 - 15:33,
Abone Ol

KOCAELİ'de, inşaat için yapılan temel kazısının ardından meydana gelen heyelan sonucu boşaltılan 5 katlı binadaki 14 kişiden 4'ü, Valilik tarafından misafirhanelere yerleştirildi, diğerleri ise akrabalarının yanına gitti. İstinat duvarı yapılınca binaya girişe izin verileceği bildirildi.

Olay, dün akşam, Gölcük ilçesi Yeni Mahallesi 336'ncı Sokak'ta meydana geldi. İnşaat için yapılan temel kazısı sonrası yoğun yağışın ardından 5 katlı binanın bahçe kısmında toprak kayması oldu. Binada yaşayanların ihbarıyla bölgeye AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. İnceleme sonrası binada yaşayan 14 kişi tahliye edildi, yapıya giriş ise güvenlik şeridi çekilip kapatıldı.

'BİNADA ÇATLAMALARA SEBEP OLDU'

Kocaeli Valiliği'nin, olayla ilgili yazılı açıklamasında, "İnşaat temel kazısından dolayı toprak kaymasının meydana geldiği ve yanında bulunan binada çatlamalara sebep olduğu bilgisi alınır alınmaz olay mahalline AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İtfaiye ve Gölcük Belediyesi'ne bağlı ilgili ekiplerle birlikte güvenlik güçleri ve ambulans yönlendirilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre tedbir amaçlı boşaltılan binada yaşayan ve barınma ihtiyacı oluşan 14 kişiden 4'ü çeşitli misafirhanelere, 10'u da akrabalarının yanına yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İSTİNAT DUVARI YAPILACAK

Bu arada, istinat duvarının temel kazılan alana doğru çöktüğü, binanın bahçe kısmının altındaki alanın boşaldığı görüldü. Ekipler, incelemelerine devam ederken, yetkililer ise yapılacak istinat duvarının ardından binaya girişe izin verileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gölcük, AFAD, Güvenlik, Valilik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Temel Kazısı Sonrası Meydana Gelen Heyelan Sonucu Binada Tahliye - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:20:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Temel Kazısı Sonrası Meydana Gelen Heyelan Sonucu Binada Tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement