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Kocaeli'de tiner patlaması sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de tiner patlaması sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş yerinde tinerle sobayı yakmaya çalışan 15 yaşındaki çocuk, tinerin parlaması sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi gören çocuk, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Cenazenin Ağrı'da defnedileceği belirtildi.

Kocaeli\'de tiner patlaması sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti
11.12.2023 - 18:23,
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çırak olarak çalışan Ömer Girgin (15), tinerle sobayı yakmak istediği sırada meydana gelen parlamada yaralandı.

Yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Girgin, hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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