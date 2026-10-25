Kocaeli\'de tır ile cip çarpıştı, tır sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde devrilen tırın karşı şeride geçerek ciple çarpışması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, cipteki 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Liman Kavşağı mevkisinde B.K. idaresindeki mobilya yüklü yabancı plakalı tır, bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Devrilen tır, İstanbul istikametinde seyreden A.Ö. yönetimindeki 34 PLK 403 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, cip sürücüsü ile araçtaki S.A.Ö. yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, tırın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.