Kocaeli'de TIR ve midibüs çarpışması: 1'i ağır 26 yaralı

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Kocaeli'de işçileri taşıyan midibüsle TIR'ın çarpışması sonucu 1'i ağır 26 kişinin yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde TIR sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple aniden fren yapması sonucu karşı şeride geçerek, servis midibüsü ile kafa kafaya çarpıştığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

HABER: Nazım Özgün ERBULAN/Kartepe(Kocaeli),