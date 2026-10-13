Kocaeli'de tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Narkotik köpeğinin desteğiyle aramada dorsesine gizlenmiş malzemeler bulundu, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda bir tır durduruldu.

Narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada, aracın dorsesinin arka kısmına gizlenmiş 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Anadolu OtoyoluNarkotik3. SayfaKocaeliGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de tırda 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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